This is Holland

Vliegsimulator This is Holland: nieuwe directeur, hogere bezoekersaantallen

De Amsterdamse attractie This is Holland heeft 2019 afgesloten met een stijging van het bezoekersaantal. Ruim 280.000 bezoekers stapten in de vliegsimulator, die in het najaar van 2017 openging. Dat zijn er 85.000 meer dan in 2018. Verder heeft de toeristische trekpleister sinds 1 januari officieel een nieuwe algemeen directeur.



Daarvoor is Frankwin van Beers aangetrokken, de oud-directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen. Hij had sinds 1 augustus al een interim-functie. "Om ons operationeel te ondersteunen", vertelt commercieel directeur Joost van Berkel aan Looopings. In december werd Van Beers gevraagd om algemeen directeur te worden.





Van Beers was negen jaar lang dierentuindirecteur, eerst van het oude Dierenpark Emmen en later van opvolger Wildlands. Hij liet dat park in 2018 achter met miljoenen euro's verlies en tegenvallende bezoekersaantallen.



Techniek

Naast Van Beers en Van Berkel bestaat het managementteam van This is Holland uit Joost van de Wereld, verantwoordelijk voor de techniek, en René van Hell, verantwoordelijk voor de financiën. Operationeel manager Gwen Melcherts, die de attractie destijds mede heeft opgestart, vertrok in september 2018.



Een bezoek aan This is Holland draait om een simulator die inzittenden in zo'n negen minuten tijd over 22 plekken in Nederland laat vliegen. Het zogeheten flying theatre werd gebouwd door het Taiwanese bedrijf Brogent Technologies, in samenwerking met de Nederlandse fabrikant Vekoma. Voor de showelementen werd samengewerkt met de Leisure Expert Group uit Almere. De muziek is van Efteling-componist René Merkelbach.

