Walibi Belgium

Walibi Belgium introduceert vip-abonnement voor 340 euro

Wie onbeperkt naar Walibi Belgium wil, kan voor het eerst een speciaal vip-abonnement aanschaffen. Het attractiepark introduceert dit jaar een nieuwe abonnementsvorm onder de noemer Let's Go Pass Platinum. De jaarkaart kost maar liefst 340 euro per persoon, of 299 euro in de voorverkoop.



Op de website van Walibi Belgium wordt de pas "het meeste exclusieve abonnement" genoemd. Met een Let's Go Pass Platinum krijgen abonnees onbeperkt toegang tot het pretpark en zwemparadijs Aqualibi. Daarnaast mogen ze alle halloweenavonden bezoeken.





ZIE OOK: Walibi Belgium zet plannen voor 2020 in de ijskast



Bovendien ontvangen pashouders bij elk bezoek een Speedy Pass ter waarde van 35 euro, om de wachtrijen bij de attracties zo vaak als ze willen over te slaan. Verder krijgen ze 10 procent korting in winkels. Parkeren zit inbegrepen bij het vip-abonnement.



Duurder

Een regulier jaarabonnement voor Walibi Belgium - exclusief bovengenoemde extra's - kost komend seizoen 70 euro. Er zijn ook verschillende duurdere varianten beschikbaar waar toegang tot Aqualibi of toegang op halloweenavonden aan toegevoegd is.



Het park gaat weer open op zondag 5 april. Plannen voor een nieuwe attractie en opknapbeurten zijn geannuleerd.

ZIE OOK: Dit zijn de nieuwe prijzen van Efteling-abonnementen in 2020