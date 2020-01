Parc Astérix

Experiment: Parc Astérix laat bezoekers betalen met armband

Het Franse attractiepark Parc Astérix experimenteert met een nieuwe betaalmethode voor bezoekers. Tijdens de kerstperiode kunnen hotelgasten gebruikmaken van een speciale armband waarmee in het hele park afgerekend kan worden. Het systeem, bekend van verschillende muziekfestivals, wordt Pass Monétix genoemd.



De armband wordt geactiveerd met behulp van de officiële smartphone-app van Parc Astérix. Gebruikers koppelen hun Pass Monétix aan hun betaalkaart en stellen een bestedingslimiet in. Contant geld en pasjes zijn vervolgens niet meer nodig.





Een armband kan gebruikt worden in souvenirwinkels, restaurants en hotels. De contactloze betaaloplossing is bedoeld voor alle gezinsleden, dus ook kinderen. "Het doel is het vergemakkelijken van de bezoekerservaring voor gezinnen en jongeren die het park bezoeken", laat Parc Astérix weten.



Succes

Als de proef een succes blijkt, kunnen later ook reguliere gasten van het systeem gebruikmaken. Eerder was Parc Astérix al één van de eerste pretparken in Europa waar bezoekers eten kunnen bestellen met behulp van een app. Het park hoort bij de Franse groep Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland en Walibi Belgium.

