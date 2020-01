Het Land van Ooit

Man bouwt failliet pretpark Land van Ooit tot in detail na met Lego

Als het aan Paul Toxopeus ligt, gaat Het Land van Ooit nooit verloren. Hij heeft het Brabantse pretpark, dat in 2007 failliet ging, nauwgezet nagebouwd met behulp van Lego-steentjes. Dat was vrijdagavond te zien in het SBS-programma Man Bijt Hond.



"Het Land van Ooit was voor mij in mijn jeugd een plek om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur", vertelt Toxopeus, die vroeger gepest werd op school. Toen het park werd gesloten, was dat "even schrikken". "Ik ben er wel een tijd mee bezig geweest om dat een beetje te verwerken."





ZIE OOK: Niet schrikken: Roze Kasteel uit Het Land van Ooit is niet meer roze



Nu, jaren later, heeft hij thuis een indrukwekkende Lego-replica van het themapark. Zo wekte de Ooit-fan onder andere de verschillende theaters, de vijver met soldaten en het iconische Roze Kasteel weer tot leven in miniatuur.



Uit de hand gelopen

"Ik deed het als kind al toen ik een jaar of 10 was", aldus Toxopeus. Na het faillissement pakte hij zijn oude hobby weer op. "En dat is totaal uit de hand gelopen kun je wel zeggen."



De uitzending van Man Bijt Hond is online terug te kijken. Het item over Het Land van Ooit begint na achtenhalve minuut.