Deltapark Neeltje Jans

Deltapark Neeltje Jans ontslaat zeeleeuwentrainer na zoen met stagiaire

Het Zeeuwse themapark Deltapark Neeltje Jans heeft afgelopen zomer een 47-jarige zeeleeuwentrainer op staande voet ontslagen na een zoen met een 21-jarige stagiaire. De twee gingen in april 2019 na werktijd wat drinken in het huis van een collega, toen de man de stagiaire een zoen gaf. Saillant detail is dat hij een relatie had met een andere vrouw, die zelf ook in het park werkte als leidinggevende.



Volgens de stagiaire was er sprake van ongewenste intimiteiten. De trainer, woonachtig in het Zeeuwse dorpje Dreischor, houdt zelf vol dat de zoen met wederzijdse instemming heeft plaatsgevonden. Het management van Deltapark Neeltje Jans besloot de man na het aanhoren van het verhaal op straat te zetten. Hij stapte vervolgens naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten.





Tijdens de rechtszaak, waarvan de uitspraak afgelopen maand is gepubliceerd, kwam de schriftelijke verklaring van de stagiaire voorbij. "Toen ik hem naar huis stuurde was het ineens niet meer zo gezellig", schrijft ze. "Hij zoende me ineens en dit wilde ik absoluut niet, ik heb hem toen van me afgeduwd. Hij had er geen spijt van en wilde het nog een keer doen."



Stiefvader

Vervolgens zou de man meermaals aangekondigd hebben het leven van de stagiaire "kapot te maken" als ze er met iemand over zou praten. Dat deed ze toch. De zeeleeuwentrainer zocht via Facebook contact met haar ouders. Hij dreigde vertrouwelijke informatie, die hij via een andere collega had gehoord, aan hen te vertellen, namelijk dat de twintiger verkracht is door haar stiefvader.



De trainer ontkent de bedreigingen niet. "Hij bevestigt dat hij dit inderdaad heeft gedaan", staat in een verslag van Deltapark Neeltje Jans. "Zij moest immers getracht worden haar mond te houden zodat zijn partner niet emotioneel geraakt zou worden. Hierbij gaat hij totaal voorbij aan de emotionele druk die is ontstaan door haar op deze wijze te bedreigen."



Ontoelaatbaar

Het themapark was daar niet van gediend. "Mede gezien het leeftijdsverschil en de werkverhouding, waarbij sprake is van een zekere mate van ondergeschiktheid aan de kant van de betrokken werkneemster, heeft u moeten begrijpen dat het gedrag seksueel intimiderend was en daarmee volkomen ontoelaatbaar", staat in de ontslagbrief die de trainer op 20 juni 2019 ontving.



De kantonrechter in Middelburg vindt het gedrag van de man wel verwijtbaar, maar niet ernstig genoeg om hem op staande voet te ontslaan. Ook had het parkmanagement volgens de rechter niet onmiddellijk moeten geloven dat het verhaal van de 21-jarige stagiaire klopt en de lezing van de man niet.



Escalatie

Bovendien wordt een deel van de schuld bij de vrouw neergelegd, omdat zij haar collega's over de gebeurtenissen verteld heeft voordat ze naar het management stapte. "Daarmee heeft zij ook zelf bijgedragen aan een escalatie van het conflict tussen haar en eiser", aldus de rechter. Of er sprake was van ongewenste intimiteiten, wordt in het midden gelaten.



Deltapark Neeltje Jans kreeg de opdracht om de man weer in dienst te nemen, zijn misgelopen salaris alsnog te betalen en de proceskosten op te hoesten. Het themapark gaat in hoger beroep tegen de uitspraak, vertelt directeur Bert van de Hoef aan Looopings. Dat dient in maart.

