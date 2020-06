Apenheul

Apenheul opent nieuw gebied met dwergapen en restaurant

Dierenpark Apenheul in Apeldoorn heeft deze week een nieuw gebied geopend. Sinds begin vorig jaar werd er gebouwd aan een zogenoemd voedselbos met verschillende loslopende apen, een honderd meter lange insectenmuur en een nieuw restaurant met een terras, dat uitzicht biedt op een speeltuin.



De insectenmuur is volgens het park de grootste ter wereld. Wat het gebied bijzonder maakt, is dat de insectenmuur en de planten in de omgeving dienen als een belangrijke voedselbron voor de apen. "Dit betekent dat apen in dit gebied meer tijd besteden aan het zoeken naar eten en hun dieet hierop wordt aangepast", laat Apenheul weten. "Dit is uniek in dierentuinland."





De officiële opening werd woensdagochtend verricht door prinses Margriet der Nederlanden, die symbolisch de dwergapen in het gebied naar buiten liet. Vervolgens kreeg ze van de verzorgers een uitleg over het voedselbos en de dieren.



Coronavirus

De prinses is beschermvrouwe van Stichting Apenheul. Aanvankelijk zou ze al in april naar Apenheul gaan voor de opening, maar die werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld.



Op de plek van de nieuwe dwergapenvallei stond eerder het hoofdgebouw van het park. De uitbreiding is ontworpen door architect Martijn de Geus, die vroeger gorillaverzorger was in Apenheul.

