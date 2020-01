Zoo Krefeld

Online supermarkt Picnic doneert fooien aan door brand getroffen dierentuin

Klanten van de online supermarkt Picnic kunnen deze maand hun steentje bijdragen aan de Duitse dierentuin Zoo Krefeld, die eerder deze week getroffen werd door een dodelijke brand. Alle fooien die Duitse gebruikers van Picnic in januari aan de bezorgers geven, worden gedoneerd aan het dierenpark.



"Na de verschrikkelijke nacht in de dierentuin van Krefeld willen onze bezorgers graag hun fooien doneren aan de wederopbouw", laat Picnic weten op Facebook. "Een hartverwarmend initiatief, daarom zullen wij al hun inkomsten verdubbelen."





ZIE OOK: Duits dierenpark weer open na dodelijke brand: honderden kaarsjes, vlaggen halfstok



Picnic is een van oorsprong Nederlands bedrijf, opgericht in 2015. Tegenwoordig rijden er ook vele tientallen Picnic-karretjes door Duitsland, met name in Noordrijn-Westfalen, waar Zoo Krefeld ligt.



Apenhuis

Zoo Krefeld ging vrijdag weer open voor publiek na de verwoestende brand in het apenhuis. Daarbij kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag zo'n dertig dieren om het leven. Naast de liefdadigsheidsactie van Picnic zijn er ook een hoop regionale inzamelingsacties. De dierentuin roept mensen ook op om direct geld over te maken.

ZIE OOK: Twee chimpansees gered uit uitgebrand apenhuis: 'Een wonder'