Ouwehands Dierenpark corrigeert oudejaarsconference Claudia de Breij: 'Feiten waren onjuist'

Cabaretière Claudia de Breij heeft feitelijke onjuistheden verspreid tijdens haar oudejaarsconference, waarin ze sprak over de reuzenpanda's van Ouwehands Dierenpark. Dat laat de dierentuin weten in een verklaring op social media. De Breij - gehuld in een pandapak - beweerde dat het in 2017 geopende pandaverblijf betaald is van belastinggeld.



"Dat hok kost 17 miljoen euro", aldus de BN'er. "Van onze belastingcenten hè? Daar hadden we ook Klaas Dijkhoff een paar maanden wachtgeld van kunnen betalen. Maar dat is naar de panda's gegaan. En die doen geen reet."





Bij Ouwehands kon men naar eigen zeggen wel lachen om de voorstelling, maar de bewering over de financiën is in het verkeerde keelgat geschoten. "Heel jammer dat de feiten onjuist waren", reageert de dierentuin. "Er is geen enkele euro belastinggeld naar het realiseren van het verblijf voor de reuzenpanda’s gegaan. Ouwehands Dierenpark heeft alle kosten zelf betaald."



Bovendien kostte het 'hok' geen 17 miljoen euro, maar een stuk minder. "De 8 miljoen voor de bouw van het verblijf en de jaarlijkse bijdrage aan China van circa 850.000 euro die ten goede komt aan het beschermen van de panda in China zijn en worden door Ouwehands Dierenpark zelf betaald." De dierentuin is eigendom van zakenman Marcel Boekhoorn.



De Breij deelde tijdens de conference nog een extra sneer uit naar het park. Een panda omschrijft ze als "zo'n beest dat je voor 1 miljoen euro per jaar kunt huren van China als je niet zeikt over mensenrechten".



De oudejaarsconference van Claudia de Breij trok dinsdagavond bijna 1,8 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De show is terug te kijken via NPO Start.

