Video: sprookjesfiguur Efteling aangevallen door eekhoorn

Een baldadige eekhoorn heeft een sprookjesfiguur in de Efteling toegetakeld. Op videobeelden van een Efteling-fan is te zien hoe het dier weinig overlaat van de winterkleding bij Hans en Grietje in het Sprookjesbos. Het brutale beest zit op de schouder van Grietje en knaagt flink aan haar mantel.



Efteling-abonnementhouder Nick Geerlings zag het gebeuren en waarschuwde het park via Twitter. "Eekhoorntje is de kleding van Grietje aan het slopen, deel maar snel een parkverbod uit", zei hij in eerste instantie gekscherend. "Schiet op, Efteling!", vulde hij aan toen de eekhoorn weigerde weg te gaan.





In een volgend bericht is te zien hoe de cape van het sprookjesfiguur los hangt. De eekhoorn hupst uiteindelijk weg met een lap stof in zijn bek. Efteling-medewerkers hebben de outfit van Grietje later nog geprobeerd te fatsoeneren, maar dat mocht niet baten. "Kleding moet vervangen worden", concludeert Geerlings. "Ik heb geen goed woord over voor die pluizige ratten", antwoordt Ron Bruintjes daarop.



Poppen

De Efteling heeft zelf nog niet gereageerd. Hans en Grietje wonen sinds 1955 in het Sprookjesbos. De huidige poppen stammen uit 2016.

