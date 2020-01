PortAventura World

Ethiopische acrobaten PortAventura World spoorloos verdwenen

Twee Ethiopische acrobaten die tijdelijk voor het Spaanse pretparkresort PortAventura World werkten, zijn vermoedelijk Europa ingevlucht. Het gaat om jonge vrouwen van 19 en 22 jaar oud. Ze traden op in een kerstshow, maar kozen eind december het hazenpad.



De vrouwen behoren tot een groep Afrikaanse artiesten die te zien is in de voorstelling Christmas World. Toen een busje het gezelschap op 30 december kwam oppikken, bleek dat de twee vrouwen niet in hun appartement waren. Hun paspoorten hadden ze laten liggen.





De vermissing is direct doorgegeven aan het attractiepark, dat een paar uur later de autoriteiten inlichtte. Die hebben foto's van de vrouwen verspreid om hun verblijfplaats te achterhalen. Op 1 januari gaf het duo zelf een teken van leven, al is onduidelijk waar ze zich precies bevinden. Ze zijn in ieder geval niet meer in Spanje.



Engels

Beide vrouwen spreken geen Engels, Spaans of Catalaans, melden Spaanse media. Het vermoeden bestaat dat ze in Europa een nieuw bestaan willen opbouwen.



De overige leden van de Afrikaanse groep blijven gewoon optreden in het pretpark in Salou. Christmas World is nog te zien tot 6 januari.

