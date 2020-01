Efteling

Efteling-fans in de war: is de baan van Baron 1898 groen of blauw?

De Efteling heeft heel wat verwarring gezaaid op social media door antwoord te geven op een prangende vraag van een fan. Iemand vroeg onlangs via Twitter aan het attractiepark wat de precieze kleur is van de baan van dive coaster Baron 1898. "We komen er niet uit", aldus Marciano Voogt. "De ene zegt groen en de andere zegt blauw."



Al snel kwam er een officiële reactie. "Het gaat hier natuurlijk om Piecks blauw", liet de Efteling weten. Daarbij hoort zelfs een officiële PMS-kleurcode, namelijk 5405C. Uit de reacties blijkt echter dat een hoop Efteling-liefhebbers dat antwoord niet kunnen plaatsen, omdat ze er heilig van overtuigd zijn dat de Baron groen is.





Wat volgde was een levendige Twitter-discussie over de kleur van de baan. "Voor mijn gevoel echt groen", zegt Jason Hop. "Overduidelijk blauw", vindt Alex Vught. "In het echt lijkt hij groen, maar hij is toch blauw", denkt Luuk Reijntjes. Ene Poet weet het zeker: "De kleur heet Piecks blauw. Baron 1898 is blauw."



Indoctrineren

"Officieel is de Baron Piecks blauw, maar hij lijkt voor mij groen 99 procent van de tijd", meldt Ilana. Herman Nijkamp trekt de vergelijking met een bekend internetraadsel over een jurk, waarbij verschillende personen andere kleuren zien. "Dit is zo'n gevalletje blauw-zwarte jurk of wit-gouden jurk. Het is in dit geval duidelijk groen. Laat u niet indoctrineren."



Joey Schadenberg: "Rozen zijn rood, Baron is groen. Hoe in godsnaam is dit Piecks blauw?" Daniel: "Baron 1898 is Piecks blauw." De reactie van Sjoerd: "Raar woord voor groen."



Overschilderen

De ontwerper van de Baron, Sander de Bruijn, heeft zich in het verleden al weleens uitgelaten over de kleur van de baan. Hij kiest echter geen kant in de discussie. In 2015 zei hij in een interview: "Hoe vaak in je leven kies je nu de kleur voor een achtbaan? En vergis je niet, want kleuren kunnen goed misgaan en een achtbaan schilder je niet zomaar over. Onze keuze pakte goed uit. Het groenblauw past mooi in het park en steekt prachtig af tegen het rode baksteen en de gouden accenten die we hebben aangebracht."





