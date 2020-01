Zoo Krefeld

Duits dierenpark weer open na dodelijke brand: honderden kaarsjes, vlaggen halfstok

De Duitse dierentuin die in de nieuwjaarsnacht getroffen werd door een dodelijke brand, is vrijdagochtend weer opengesteld voor publiek. Looopings was erbij. Zoo Krefeld, in de buurt van Venlo, bleef twee dagen gesloten nadat het apenhuis grotendeels in vlammen opging. Tientallen dieren kwamen om het leven, waaronder orang-oetans en laaglandgorilla's.



Ondanks de vakantieperiode bracht de heropening opvallend weinig mensen op de been. In het park liepen vrijdagmiddag hooguit enkele tientallen bezoekers rond. Dat zorgde in combinatie met het grauwe weer en deels verouderde verblijven voor een vrij troosteloos beeld.





ZIE OOK: Twee chimpansees gered uit afgebrand apenhuis: 'Een wonder'



Bij de ingang van de dierentuin was het een stuk drukker. Daar is de afgelopen dagen een zee van bloemen en honderden kaarsjes ontstaan. Ook liggen er knuffeltjes van apen en emotionele brieven van trouwe fans. Vlaggen hangen halfstok. Op de entreepoort prijkt een bord met een bedankje voor alle steun, namens het management, alle medewerkers, het stadsbestuur en de vereniging Zoofreunde Krefeld.



Kangoeroes

In het park is weinig te merken van de brand. Wegwijsborden richting het apenhuis zijn nog niet weggehaald. Het gedeelte van de tuin waar het Affentropenhaus van tweeduizend vierkante meter zich bevindt, is afgesloten met bouwhekken. Daardoor is niet alleen het apenhuis, maar ook de GorillaGarten niet te bezoeken. Op die plek worden de twee chimpansees opgevangen die de brand overleefd hebben. Ook gebieden met berganoa's, muntjaks, grijze reuzenkangoeroes, parmawallaby's, pelikanen en reuzenschildpadden zijn tijdelijk niet bereikbaar.



Wie om het park heen loopt, ziet meer van de schade. Zoo Krefeld wordt omringd door een gigantisch voetbalstadion, sportvelden en een woonwijk. Normaal gesproken loopt er een vrij toegankelijk wandelpad langs het apenhuis. Dat is nu volledig afgesloten. Een bordje waarschuwt passanten voor neerdwarrelende asdeeltjes. Vanuit de woonwijk is de deels afgebrande constructie wel te zien.



Geld ingezameld

In de dierentuin wordt al geruime tijd geld ingezameld voor een nieuw buitenverblijf voor chimpansees. Dat gebied had aan het apenhuis gekoppeld moeten worden. Het project zou miljoenen euro's gaan kosten. Onduidelijk is hoeveel geld het park al had opgehaald. Op dit moment werkt Zoo Krefeld aan een nieuwe pelikaanlagune.



De vuurzee werd veroorzaakt door een verboden wensballon die werd opgelaten door drie vrouwen uit de buurt. Zij hebben zich vrijwillig gemeld bij de politie.





















































































ZIE OOK: Veroorzakers van brand Duitse dierentuin melden zich bij politie