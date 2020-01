Disneyland Paris

Afscheid van een klassieker: Disneyland Paris sluit Studio Tram Tour

Disneyland Paris heeft zondagavond afscheid genomen van een klassieke attractie. In het Walt Disney Studios Park was Studio Tram Tour: Behind the Magic voor de allerlaatste keer geopend. De komende maanden wordt de rondrit omgebouwd tot een Cars-attractie. Het filmthema verdwijnt.



Studio Tram Tour opende bijna achttien jaar geleden. Bezoekers namen plaats in lange trams die hen langs filmdecors en filmrekwisieten bracht, onder meer afkomstig uit de film Reign of Fire (2002) en de miniserie Dinotopia (2002). Hoogtepunt was een bezoek aan Catastrophe Canyon, waar inzittenden geconfronteerd werden met een aardbeving, explosies en een overstroming met 265.000 liter water.





De route van de tour is meermaals aangepast, onder andere door de komst van de darkride Ratatouille: The Adventure in 2014. Eerder konden passagiers ook een blik werpen in het kledingatelier van Disneyland Paris. De achttien minuten durende rondrit werd gepresenteerd door filmsterren Irene Jacob (in het Frans) en Jeremy Irons (in het Engels). Zij verschenen op tv-schermen in de karretjes. In eerste instantie waren er ook ritten mogelijk in het Duits, Nederlands, Italiaans en Spaans. Voor de Nederlandse beelden was actrice Famke Janssen verantwoordelijk.



Route 66

Studio Tram Tour: Behind the Magic wordt vervangen door Cars Route 66 Road Trip, gebaseerd op de Cars-animatiefilms. Eén van de scènes - Catastrophe Canyon - en de zes trams - elk goed voor 210 passagiers - worden hergebruikt. Komende zomer vindt de opening plaats. Er wordt een nieuw station gebouwd bij Toy Story Playland. Nu bevindt het station zich nog in parkdeel Production Courtyard, naast The Twilight Zone Tower of Terror.



Door de sluiting blijft in het park slechts één attractie over die er al sinds het openingsjaar staat. Dat is Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah, een molen met vliegende tapijten uit 2002. Ook stuntvoorstelling Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular stamt uit dat jaar. Vorig jaar nam het Walt Disney Studios Park al afscheid van attracties en shows als Armageddon: les Effets Spéciaux, Disney Junior Live on Stage, Art of Disney Animation en Rock 'n' Roller Coaster starring Aerosmith.



Gebaseerd

Studio Tram Tour was gebaseerd op de Studio Backlot Tour in het Amerikaanse pretpark Disney's Hollywood Studios (Florida) uit 1989. Die versie werd al gesloten in 2014, om plaats te maken voor Toy Story Land.



Het Walt Disney Studios Park in Parijs ondergaat een enorme transformatie. Op dit moment wordt gebouwd aan Avengers Campus, een nieuw themadeel rond de Marvel-superhelden. Later openen nieuwe gebieden die in het teken staan van Frozen en Star Wars.

























