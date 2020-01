Zoo Krefeld

Veroorzakers van brand Duitse dierentuin melden zich bij politie

De enorme brand in de Duitse dierentuin Zoo Krefeld werd veroorzaakt door drie vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Het gaat om een moeder met haar twee dochters die tijdens nieuwjaarsnacht vijf wensballonnen hebben opgelaten. Eén daarvan kwam waarschijnlijk terecht op het dak van het apenhuis.



Wensballonnen zijn sinds 2009 verboden in Duitsland. De veroorzakers, die zich vrijwillig gemeld hebben bij de politie, wisten niet dat die regel ook geldt tijdens oud en nieuw. Ze bestelden de ballonnen op internet. Het drietal zegt ontzettend veel spijt te hebben van de actie.





ZIE OOK: Twee chimpansees gered uit afgebrand apenhuis: 'Een wonder'



De politie noemt het "moedig" en "fatsoenlijk" dat de vrouwen naar voren zijn gestapt. Ze worden verdacht van brandstichting door nalatigheid. Dat kan resulteren in een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een boete. Op restanten van de ballon werd een handschrift aangetroffen dat herleid kan worden naar de drie verdachten.



Verhuizen

Het Affentropenhaus uit 1975 was niet voorzien van een brandmeldsysteem. Zo'n dertig dieren kwamen om het leven. In eerste instantie werd gemeld dat alle dieren in het complex dood waren. Later bleek dat twee chimpansees de vuurzee overleefd hebben. Ze zijn lichtgewond. Later verhuizen ze waarschijnlijk naar een ander dierenpark.



Zoo Krefeld - net over de Duitse grens, bij Venlo - bleef ook vandaag gesloten voor publiek. Waarschijnlijk is de dierentuin vrijdag weer toegankelijk. Om ramptoerisme te voorkomen, wordt het apenhuis zo veel mogelijk aan het zicht van bezoekers onttrokken. Bij de ingang zijn talloze kaarsjes en steunbetuigingen neergezet.

ZIE OOK: Apenhuis in dierentuin afgebrand: 'Alle dieren dood'