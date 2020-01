Europa-Park

Europa-Park noteert ruim 5,7 miljoen bezoekers in 2019

Europa-Park is hard op weg naar zes miljoen bezoekers per jaar. In 2019 brak het Duitse attractiepark opnieuw een record. Voor het eerst werden er meer dan 5,7 miljoen gasten verwelkomd, nog exclusief het nieuwe waterpark Rulantica. Een jaar eerder waren dat er nog zo'n 5,6 miljoen.



"De reeks bezoekersrecords wordt voortgezet", laat het park weten op social media. "Europa-Park behaalde het hoogste aantal bezoekers in de geschiedenis van het bedrijf." In 2019 werd het Scandinavische themagebied opnieuw opengesteld na een grote brand. Daar opende ook de nieuwe darkride Snorri Touren.





Verder werd het nieuwe themahotel Krønasår in gebruik genomen. Eind november opende waterpark Rulantica, dat uiteindelijk moet zorgen voor 700.000 tot 800.000 extra bezoekers per jaar. In 2018 werd al gesproken over een groei naar 6,5 miljoen jaarlijkse gasten voor Europa-Park en Rulantica samen.



Piraten

Dit jaar staat voor Europa-Park in het teken van de terugkeer van de darkride Piraten in Batavia. In 2018 werd de overdekte waterbaan verwoest door een grote brand. Komende zomer keren de piraten terug. De entreeprijs stijgt naar 55 euro.

