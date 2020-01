Efteling

Efteling laat bezoekers extra toeristenbelasting betalen: 'Gaan we zeker commentaar op krijgen'

Wie de afgelopen maanden een vakantie heeft geboekt bij de Efteling, kan zomaar voor een onaangename verrassing komen te staan. Omdat de toeristenbelasting van de gemeente Loon op Zand fors is verhoogd, moeten sommige vakantiegangers geld bijbetalen. Efteling-directeur Fons Jurgens baalt flink, zegt hij in een interview.



"Zo draaien de ondernemers op voor het financiële tekort van de gemeente", klaagt de directeur in gesprek met het Brabants Dagblad. "Dat kost ons als bedrijf 1,2 miljoen euro extra. Geld dat we dus niet zelf kunnen investeren."





Bestaande boekingen voor 2020 worden met terugwerkende kracht duurder. "We moeten gasten die al een verblijf geboekt hadden nu een brief sturen om bij te betalen", aldus Jurgens. "Voor een overnachting in een huisje van zes personen toch 30 euro meer. Daar zullen we zeker commentaar op krijgen."



Bekoeld

Eerder moest de Efteling - net als andere Nederlandse attractieparken - de prijzen al verhogen vanwege een landelijke btw-verhoging van 6 naar 9 procent. Dergelijke lastenverzwaringen hebben ervoor gezorgd dat de relatie tussen de Efteling en de overheid is bekoeld.



Jurgens drukt zich nog diplomatiek uit. "We zullen ons richting gemeente en andere overheidsinstanties voortaan wat bescheidener opstellen. We gaan wat minder royaal op allerlei verzoeken in. We willen graag samenwerken, maar het moet wel van twee kanten komen."



Minder

De Efteling heeft in 2019 minder bezoekers getrokken dan verwacht. Het exacte aantal wordt in het voorjaar bekendgemaakt.

