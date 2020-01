Efteling

Efteling: minder bezoekers dan verwacht in 2019

De Efteling heeft geen topjaar achter de rug. In 2019 verwelkomde het attractiepark minder bezoekers dan vooraf werd voorspeld. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. De exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar de Efteling wil nu al wel kwijt dat de verwachtingen niet zijn waargemaakt.



2018 werd afgesloten met 5,35 miljoen bezoekers. Voor 2019 had de Efteling een stijging in gedachten. De beoogde groei werd echter niet gehaald. Dat komt volgens de voorlichter met name door het slechte weer tussen juli en half oktober. Tot en met juni lag het park nog wel op koers.





Pas in het voorjaar wordt het precieze bezoekersaantal van 2019 gecommuniceerd. De woordvoerder benadrukt dat de Efteling "niet per definitie ontevreden" is over het afgelopen jaar. "Onze visie is kwalitatief: we willen een hogere gastwaardering ontvangen. Dit staat dus los van onze bezoekersaantallen." Het park wil daarom naar eigen zeggen vooral "investeren in kwaliteit".



Afscheid

De Efteling presenteerde in 2019 het nieuwe sprookje De Zes Zwanen en de 4D-film Fabula, als vervanger van PandaDroom. Daarnaast werden De Oude Tufferbaan, Carnaval Festival en de Gondoletta opgeknapt. In het najaar nam men afscheid van de Bob.



Het is zes jaar geleden dat de bezoekersaantallen van de Efteling daalden. Sinds 2013 werd elk jaar een record gebroken.

