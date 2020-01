Wildlands Adventure Zoo Emmen

Directeur Wildlands Emmen wil verblijfsaccommodaties toevoegen

Blijven slapen tussen de wilde dieren in Wildlands Adventure Zoo Emmen? Als het aan de directeur van het Drentse dierenpark ligt, is dat binnenkort mogelijk. Achter de schermen wordt gewerkt aan het realiseren van verblijfsaccommodaties, onthult interim-directeur Erik van Engelen in gesprek met Looopings.



"Als je het hebt over een Adventure Zoo, hoe mooi zou het dan zijn om hier boomhutten en safaritenten te hebben?", aldus Van Engelen in de laatste aflevering van de Looopings Podcast. "De grootste uitdaging is om te kijken hoe je lodging kan toevoegen. Dat is niet per se volgend jaar geregeld, maar daar gaan we wel naar kijken."





Van Engelen heeft officieel een tijdelijke functie: hij blijft waarschijnlijk tot eind 2020 zitten. Het komende jaar zal hij zich intensief met de plannen bezighouden. "Ik zal dat zeker gaan oppikken, samen met gemeente en mogelijk financiers."



Duitsers

De dierentuinbaas ziet het als één van de manieren om de financiële toekomst van Wildlands veilig te stellen. "Je ziet dat het een beproefd concept is bij andere parken", zegt hij doelend op het Safari Resort van Safaripark Beekse Bergen en The Last Frontier in het Belgische dierenpark Pairi Daiza. "En zeker juist in combinatie met Drenthe, dat is natuurlijk een fantastisch mooi toeristisch gebied hier. En ook om meer Duitsers aan te trekken."



Van Engelen komt zelf niet uit de dierentuinwereld, maar is al wel in Beekse Bergen geweest om inspiratie op te doen. "Dat is prachtig. Daar loop ik zeker jaloers rond, dat is hartstikke mooi." Deze maand gaat hij ook kijken in Pairi Daiza.



Bezoekersaantallen

In 2018 leed Wildlands 8,5 miljoen euro verlies, een absoluut dieptepunt. Vorig jaar bedroeg het verlies nog zo'n 3 miljoen euro, terwijl vooraf was gerekend op een negatief saldo van 4,8 miljoen euro. De bezoekersaantallen gingen omhoog.

