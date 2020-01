Boudewijn Seapark

Youtubers gepakt bij inbraak in Belgisch dolfinarium

Nederlandse youtubers zijn onlangs betrapt bij het inbreken in een Belgisch dolfinarium. Twee presentatoren en een cameraman van YouTube-kanaal StukTV deden een poging om een stunt uit te halen in Boudewijn Seapark in Brugge.



In een video is te zien hoe de ongewenste gasten over een hek klimmen en een opblaasboot gebruiken om een vijver over te steken, richting het park. Eenmaal binnen hangen ze een poster op en verspreiden ze opblaasdieren. Ook lukt het om het overdekte dolfijnentheater te betreden en vlakbij te dieren te komen, buiten openingstijd.





"Het zou eigenlijk niet mogen", zegt videomaker Giel de Winter. "Nee, die dieren horen goed beschermd te zijn", reageert collega Thomas van der Vlugt. Uiteindelijk zegt De Winter cynisch: "Leuk park, jammer dat het niet zo goed beveiligd wordt."



Opgewacht

Als het drietal probeert om het park weer te verlaten, worden ze opgewacht door een manager die de politie al heeft ingeschakeld. Hij dreigt hun beeldmateriaal in beslag te laten nemen. Hoewel de youtubers naar eigen zeggen wel degelijk naar het politiebureau zijn gebracht, lukte het toch om de beelden uit te zenden.



StukTV breekt regelmatig in bij attractieparken in binnen- en buitenland. De actie in Boudewijn Seapark was onderdeel van een plan om in 48 uur tijd vier pretparken op stelten te zetten. De komende weken verschijnen de andere drie delen. "Aangezien we alle pretparken in Nederland al hebben gehad, hebben we nu besloten om naar onze buren toe te gaan", aldus Van der Vlugt.



Bobbejaanland

Het controversiële kanaal heeft het vaker gemunt op Belgische pretparken. Afgelopen najaar was miniatuurpark Mini-Europe aan de beurt. Eerder werd de beveiliging van Bobbejaanland al aan een test onderworpen. Daar werden de Nederlanders niet betrapt.



Boudewijn Seapark is onderdeel van de Spaanse groep Aspro Parks, net als het Dolfinarium in Harderwijk. Ook daar kwamen de youtubers al eens stiekem binnen, eveneens met behulp van een opblaasboot.

