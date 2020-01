Zoo Krefeld

Twee chimpansees gered uit afgebrand apenhuis: 'Een wonder'

"Een wonder." Zo noemt de Duitse dierentuin Zoo Krefeld het redden van twee chimpansees uit een afgebrand verblijf. Het apenhuis in het dierenpark werd afgelopen nacht verwoest door een brand. In eerste instantie liet het management weten dat geen enkele bewoner de vuurzee overleefd had.



Daar komt Zoo Krefeld nu op terug. "Als een wonder hebben de twee chimpansees Bally en Limbo het vernietigende vuur overleefd", staat in een bericht op Facebook. "Ze zijn slechts lichtgewond." Op dit moment worden ze door dierenartsen in aparte hokken verzorgd in de gorillatuin, die gespaard bleef.





Bij de brand in de dierentuin zijn naar schatting enkele tientallen dieren om het leven gekomen. "Het is de zwartste dag in het bestaan van de dierentuin van Krefeld", zei directeur Wolfgang Dreßen vanmiddag tijdens een persconferentie. Volgens hem hebben getuigen vannacht wensballonnen gezien in de buurt van het apencomplex. Dat zou het drama veroorzaakt hebben.



Donaties

Voorlopig blijft het park gesloten. "Wij willen jullie danken voor de overweldigende golf van medeleven en hulp die ons bereikt", staat in een verklaring. Wie de dierentuin te hulp wil schieten, kan dat financieel doen. "We zijn dankbaar voor alle donaties. In de toekomst zullen we een nieuw apenhuis realiseren."





