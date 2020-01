Disneyland Paris

Video: zo luidde Disneyland Paris het nieuwe jaar in

Een spectaculaire vuurwerkshow in Disneyland Paris stond vannacht in het teken van nieuwe Disney-films. Om klokslag 00.00 uur werd het nieuwe jaar ingeluid met een eenmalige muzikale show gebaseerd op Disney-blockbusters van het afgelopen jaar. Zo kwam onder andere muziek voorbij uit Mary Poppins Returns, Aladdin en Toy Story 4.



Andere bekende namen waren Ralph Breaks the Internet, Maleficent: Mistress of Evil en Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker. De voorstelling vond plaats bij het kasteel van Doornroosje in het Disneyland Park. Er werd ook gebruikgemaakt van fonteinen en videoprojecties.





ZIE OOK: Oeps: Disneyland Paris zet verdwenen show op nieuwe folder



Wat de show bijzonder maakte, is dat er voor het eerst Marvel-films op het kasteel werden geprojecteerd. Toeschouwers konden muziek en symbolen herkennen uit Spider-Man: Far from Home, Captain Marvel en Avengers: Endgame. De finale bestond uit muziek uit The Lion King.



Afrojack

Het oud-en-nieuwfeest in het Disneyland Park was een besloten evenement, dat duurde van 20.00 tot 02.00 uur. Entreekaarten kostten 99 euro per stuk. Bezoekers mochten al vanaf 17.00 uur naar binnen. Op het programma stonden meet-and-greets, theatershows, een parade en optredens van onder andere de Nederlandse dj Afrojack.



Het aangrenzende Walt Disney Studios Park bleef ondertussen geopend voor reguliere bezoekers zonder speciale tickets.

ZIE OOK: Disneyland Paris vergist zich in datum van Marvel-seizoen