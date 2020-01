Ouwehands Dierenpark Rhenen

Eigenaar Ouwehands Dierenpark had plannen voor orka's

Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft een tijdje terug plannen gehad om orka's te houden. Dat vertelt oud-directeur Gerard Baars in een interview. De dierentuin werd in 2000 overgenomen door zakenman Marcel Boekhoorn. Hij wilde destijds dolgraag orka's aan zijn park toevoegen.



Toen Boekhoorn de leiding overnam, bleef Baars actief als adviseur. Achter de schermen werd vervolgens gewerkt aan een plan om het park met zo'n twintig hectare uit te breiden door een oude steenfabriek op te kopen. Daar zou een groot zeezoogdierencentrum met orka's gerealiseerd moeten worden.





Er zijn meerdere ontwerpen voor gemaakt, zegt Baars in gesprek met dierentuinpodcast Zoo Inside. "Boekhoorn had een soort fetisj voor wit-zwarte dieren", weet hij. Het nieuwe gebied zou met een kabelbaan verbonden moeten worden aan het bestaande park. Uiteindelijk strandde het project op de tekentafel.



Dolfinarium

Het zou niet voor het eerst geweest zijn dat Nederlandse dierentuinbezoekers een orka konden aanschouwen. In de jaren tachtig was er al een orka te vinden in het Dolfinarium in Harderwijk. In 2010 gebeurde dat opnieuw, toen het park de gestrande orka Morgan tijdelijk opving.



Ouwehands Dierenpark zou voor het orkaproject niet in zee gaan met SeaWorld, dat internationaal bekendstaat om handelen in orka's. "Je kon ze heel goedkoop kopen in IJsland", weet voormalig directeur Baars. "Daar kon je je gewoon inschrijven."



Lobbyen

Uiteindelijk kreeg Boekhoorn alsnog zijn zwart-witte dieren: in 2017 wist hij na jaren lobbyen reuzenpanda's binnen te halen, een unicum.

