Zoo Krefeld

Apenhuis in dierentuin afgebrand: alle dieren dood

In de Duitse dierentuin Zoo Krefeld, net over de grens bij Venlo, is tijdens nieuwjaarsnacht een enorme brand uitgebroken. Daarbij ging het apenhuis volledig in vlammen op. Alle dieren in het complex zijn overleden. Het management spreekt over "een ongelofelijke tragedie".



De oorzaak van de verwoestende brand, die rond 00.30 uur ontstond, is nog niet bekend. Er wordt gedacht aan vuurwerkpijlen. Het blussen heeft urenlang geduurd. Vanwege het incident blijft het dierenpark vandaag gesloten voor publiek. "Onze grootste angsten zijn werkelijkheid geworden", staat in een verklaring op Facebook. "Er zijn geen levende dieren meer in het apenhuis."





Het zogenoemde Affentropenhaus van tweeduizend vierkante meter opende in 1975. Er waren orang-oetans, laaglandgorilla's, chimpansees, klauwaapjes, agoeti's en verschillende vogelsoorten te vinden. Een andere groep laaglandgorilla's, gehuisvest in de GorillaGarten, bleef gespaard.

