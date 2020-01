Efteling

Wereldberoemde Harry Potter-acteur viert oud en nieuw in de Efteling

Bezoekers van de Efteling konden op oudejaarsdag een wereldberoemde acteur uit de Harry Potter-films tegen het lijf lopen. Niemand minder dan Rupert Grint (31), bekend van zijn rol als Ron Weasley, vierde oud en nieuw in het Kaatsheuvelse sprookjespark.



Op social media verschenen foto's van de Britse acteur. Volgens ingewijden verbleef Grint in Efteling-vakantiepark Bosrijk. Zelf heeft hij nog niets over zijn Efteling-bezoek op social media gezet.





ZIE OOK: Amerikaans topmodel Kendall Jenner bezoekt de Efteling



Grint maakte er geen probleem van om met fans op de foto te gaan, merkte Jeroen van der Sterren. Hij kwam hem rond 17.45 uur tegen op de Pardoes Promenade. De abonnementhouder was speciaal naar het park gegaan met zijn dochter, een grote Harry Potter-fan, toen hij hoorde dat de acteur in het park was.



Wemel

Rupert Grint vertolkte de rol van Ron Weasley - Ron Wemel in het Nederlands - van 2001 tot 2011. In dat jaar kwam het laatste deel van de filmreeks uit: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2.

ZIE OOK: Video: gigantische draak in Londense Harry Potter-studio's