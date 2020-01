WitchWorld Almere

Bedenker van geflopt pretpark WitchWorld heeft nog steeds vertrouwen in concept

De initiatiefnemer van een nieuw pretpark in Almere gelooft nog steeds heilig in zijn concept, ondanks dat het plan al een tijd geleden is gesneuveld. Ton Theunis was jarenlang bezig om WitchWorld naar Almere te halen: een themapark met heksen, trollen en andere fantasiewezens. Uiteindelijk ging het project niet door omdat Theunis geen financiers kon vinden. Ondanks alle tegenslagen denkt de bedenker dat het concept nog steeds zou kunnen werken.



Dat vertelt hij in een aflevering van de podcast Platte Grond. "Je kunt dat park nog steeds realiseren", zegt hij. "Natuurlijk kan dat. De mensen die destijds betrokken waren, als hun telefoon gaat dan staan ze er weer." En de eigenaren van de grond, waar al bijna twintig jaar een half afgebouwd kasteel staat? "Als we met een concreet plan en concrete financiering komen: ik denk dat die mensen staan te klappen. En ik denk dat heel Almere dat zou doen."





Voor de bouw van WitchWorld was naar schatting 90 miljoen euro nodig. Theunis heeft nog steeds het idee dat mensen op zijn themapark zitten te wachten, ondanks dat hij geen euro los kon peuteren voor het plan. "Eigenlijk is het zo dat we dit met z'n allen wel willen", beweert hij.



Compleet kansloos

Volgens Theunis waren er "twee hele grote Chinese partijen" geïnteresseerd om in WitchWorld te investeren. "Wij kleine jongetjes zaten met de grootste onroerendgoed-organisatie van China aan tafel." Uiteindelijk haakten zij af. Een Duitse investeerder zag er ook geen heil in. "Toen stortte voor mij en voor het team een heleboel in. Toen was het voor ons: we zijn gewoon compleet kansloos. Ik was aangeslagen en boos."



De bedenker neemt het journalisten kwalijk dat ze niet positiever over zijn plannen hebben geschreven. Theunis werd van alle kanten bestookt met kritiek. "Je wordt uitgelachen door de halve wereld en de andere helft staat hoofdschuddend te kijken omdat ze denken dat je het toch niet redt."



Neersabelen

In de media kwamen recreatie-experts aan het woord die vertelden dat ze niks in het plan zagen. "Hoezo objectieve journalistiek? Dat heeft ons heel veel kwaad gedaan, dat heeft ons heel erg geraakt. Dat heeft ons schade toegebracht." Theunis dacht in eerste instantie dat journalisten ook als doel hadden om het pretpark de hemel in te prijzen. "Nee, ze waren bezig met eigen agenda's en neersabelen van iets wat de kop boven het maaiveld uitstak."





