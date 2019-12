Game

Pure horror: ritje in deze RollerCoaster Tycoon-achtbaan duurt 135 jaar

Kan het nog sadistischer? Dat moet gamer Marcel Vos zich afgevraagd hebben toen hij afgelopen zomer een achtbaan bouwde in RollerCoaster Tycoon waarbij één ritje maar liefst 45 jaar duurt. Het antwoord: ja, het kan nóg erger. Dankzij een nieuwe tactiek wist de Nederlandse Tycoon-expert zijn eigen record te breken.



Als een RollerCoaster Tycoon-gast plaatsneemt in The Century Coaster van Vos, doet hij er meer dan 323 miljoen virtuele dagen over om het eindpunt te bereiken. Dat komt neer op ruim 135 jaar in het echte leven. Het computerspel zou dus 135 jaar lang non-stop moeten draaien op de normale snelheid om de bezoekers weer te kunnen zien uitstappen.





ZIE OOK: RollerCoaster Tycoon-expert breekt bizar record: achtbaan die 45 jaar duurt



"Dat is bizar lang, langer dan het volledige leven van de oudste mens ooit", vertelt Vos in een Engelstalige video. 135 jaar geleden was het 1884. "Coca-Cola en het vliegtuig waren nog niet uitgevonden en Albert Einstein was 6 jaar oud. Stel je voor dat je sindsdien in de achtbaan zit en op magische wijze blijft leven. Je zou helemaal krankzinnig worden. Het is een noodlot, erger dan de dood."



Stations

Vos heeft zijn rollercoaster niet langer gemaakt dan voorheen: dat laat het spel niet toe, omdat hij alle beschikbare elementen in één level opgebruikt heeft. In plaats daarvan heeft hij achtbanen toegevoegd waarvan de stations gekoppeld zijn aan de gruwelijke achtbaan in kwestie. Op die manier duurt een ritje drie keer zo lang.



Het is voor de tweede keer dat Vos zijn eigen record breekt. Ruim een jaar geleden ontwikkelde hij al een achtbaan die er twaalf jaar over zou doen om één rondje af te maken. De Nederlander blijft naar eigen zeggen zoeken naar manieren om de achtbaan nóg langer te laten duren. "Ik kijk nu al uit naar de volgende ontdekking."

ZIE OOK: RollerCoaster Tycoon bestaat twintig jaar: 'Mogelijkheden zijn eindeloos'