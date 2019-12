Diergaarde Blijdorp

Dierentuinen Artis en Blijdorp zitten elkaar op de hielen

De twee best bezochte dierentuinen van Nederland zijn verwikkeld in een spannende concurrentiestrijd. Artis in Amsterdam en Blijdorp in Rotterdam zagen het bezoekersaantal dit jaar allebei stijgen. Het Amsterdamse dierenpark komt naar eigen zeggen uit op ruim 1,4 miljoen bezoekers. In Rotterdam verwacht men het jaar af te kunnen sluiten met zo'n 1,5 miljoen bezoekers.



Blijdorp blijft dus - net als voorgaande jaren - de nummer één van Nederland, met een klein verschil. De dierentuin zegt tevreden te zijn met het resultaat. "De beoogde bezoekersaantallen werden eind november al gehaald", staat in een persbericht.





Ook het management van Artis is blij. "Geweldig dat er steeds meer bezoekers uit binnen- en buitenland naar Artis komen om alle facetten van de natuur van dichtbij te ervaren", liet directeur Rembrandt Sutorius optekenen. "We zijn enorm trots en hopen onze bezoekers een beetje liefde mee te geven voor alles wat leeft."



Bizons

Blijdorp heeft grootse plannen voor 2020. Zo worden de monumentale entree en het flamingoverblijf opgeknapt en komt er een publieksroute achter de bizons. Verder wordt gewerkt aan een uitbreiding van het bekende Oceanium, met ringstaartmaki's, reuzenschildpadden en komodovaranen.



Ook Artis gaat door met vernieuwingen. Zo krijgen de goudwanggibbons een ruimer verblijf en wordt een kas die ruim tien jaar geleden sloot opnieuw opengesteld voor publiek. Daar worden ringstaartmaki's en verschillende vogel- en vissoorten gehuisvest.



Belgisch

In de Benelux moeten Artis en Blijdorp het Belgische dierenpark Pairi Daiza voor laten gaan, met meer dan twee miljoen bezoekers in 2019.

