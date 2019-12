Wildlands Adventure Zoo Emmen

Foto's: ijssculpturen in dierenpark Wildlands Emmen

Bezoekers van dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen kunnen vandaag enorme ijssculpturen bewonderen. Verspreid over het park worden tijdelijk beelden gemaakt van ijs tentoongesteld. Ze zijn gemaakt door ijskunstenaars voor het IJsbeeldenfestival Emmen, dat zondag plaatsvond.



De kunstenaars wisten vijf gigantische ijsblokken met behulp van ijzerzagen om te vormen tot dieren en mythische wezens, waaronder een eenhoorn, een draak, een flamingo en vissen.





Na afloop van het evenement hebben de sculpturen een plekje gekregen in Wildlands-themagebied Nortica. Daar blijven de beelden staan totdat ze helemaal zijn gesmolten. Dat zal waarschijnlijk niet lang duren: het is op dit moment 7 graden en zonnig in Emmen.



Entertainment

In de kerstvakantie staat de dierentuin op de meeste dagen in het teken van avondevenement Wildnights, met extra entertainment tot 21.00 uur. Op 31 december sluiten de poorten om 17.00 uur, op 1 januari is het park gesloten voor publiek.

























