Directeur vertelt: dit staat dierenpark Wildlands Emmen te wachten in 2020

Een dierenpark uit het slop trekken dat ten dode is opgeschreven: die haast onmogelijke opdracht kreeg Erik van Engelen mee als interim-directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen. Aan hem de taak om tegenvallende bezoekersaantallen, financiële problemen en negatieve recensies te lijf te gaan. Nu - ruim een jaar na zijn aanstelling - staat Wildlands er een stuk beter voor. Wat is het geheim van Van Engelen?



Daarover vertelt de dierentuinbaas in de nieuwste aflevering van de Looopings Podcast. Het afgelopen jaar stond in het teken van ontslagen, het toevoegen van dieren, het verbeteren van de infrastructuur en het verlagen van de entreeprijzen. Maar daarmee is het einddoel nog niet bereikt. Ook in 2019 draaide Wildlands nog verlies.





Van Engelen onthult hoe hij ervoor wil zorgen dat het park binnen enkele jaren weer financieel gezond is. 2020 belooft opnieuw een jaar met verbouwingen en aanpassingen te worden. Ook legt de directeur uit wat er volgens hem is foutgegaan tijdens de eerste jaren na de officiële opening in 2016. Daarnaast beschrijft hij wat hij aan het park zou veranderen als hij terug zou mogen naar de tekentafel.

Op elke eerste dag van de maand verschijnt een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. Belangrijke figuren uit de wereld van attractieparken vertellen over hun werkzaamheden, hun toekomstplannen en hun kijk op de branche.



Op elke eerste dag van de maand verschijnt een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. Belangrijke figuren uit de wereld van attractieparken vertellen over hun werkzaamheden, hun toekomstplannen en hun kijk op de branche.

Luisteren én abonneren kan via podcast-apps als Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts

