Efteling

Joris en de Draak in de Efteling niet meer open in de kerstvakantie

Wie in de kerstvakantie nog naar de Efteling gaat, moet er rekening mee houden dat houten achtbaan Joris en de Draak gesloten blijft. De populaire attractie staat al anderhalve week stil vanwege een defect onderdeel. Deze vakantie zal de rollercoaster in ieder geval niet meer opengaan, vertellen ingewijden aan Looopings.



Het technische probleem kwam aan het licht op dinsdagochtend 24 december, nadat de attractie maandagavond al gesloten was toen een bezoeker een tas had verloren tijdens een ritje. Volgens een Efteling-woordvoerder staan beide zaken los van elkaar.





ZIE OOK: Efteling-achtbaan Joris en de Draak voorlopig buiten gebruik



De kerstvakantie duurt nog tot en met zondag 5 januari. Pas daarna wordt Joris en de Draak gerepareerd. Volgens de Efteling moet een onderdeel vervangen worden dat niet op voorraad is.



Onderhoud

Vanaf maandag 6 januari is de naastgelegen waterachtbaan De Vliegende Hollander buiten gebruik voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Die duurt tot begin maart. Ook stuntshow Raveleijn is vanaf volgende week niet te zien. De entreeprijs blijft ongewijzigd.

ZIE OOK: Uniek: Efteling opent Vliegende Hollander in de kerstvakantie