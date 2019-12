Majaland Kownaty

Plopsa stampt nieuwe attracties uit de grond in Polen

In Polen wordt hard gewerkt aan een nieuw themagebied met attracties rond Wickie de Viking. Plopsa-pretpark Majaland Kownaty is bezig met de bouw van Wickieland, gebaseerd op het gelijknamige gebied in het Vlaamse attractiepark Plopsaland De Panne. Er komen - net als in België - twee grote attracties: een splash battle en een disk'o coaster.



Op een luchtfoto is de betonnen vaargeul van de splash battle al zichtbaar. De interactieve waterbaan, waarbij bezoekers elkaar met waterpistolen te lijf gaan, wordt geleverd door de Duitse fabrikant Mack Rides. De disk'o coaster van de Italiaanse leverancier Zamperla bestaat uit een draaiende schijf die heen en weer glijdt over een achtbaanrail.





Majaland opende in september 2018. Voor het project werkt de Plopsa Group samen met de Nederlandse investeerder Momentum Capital. Afgelopen zomer werd een heftige houten achtbaan in gebruik genomen; de eerste van Polen. Het nieuwe themadeel moet in de loop van 2020 af zijn.



Warschau

Dezelfde Wickie-attracties als in Polen en België verschijnen in 2021 ook in het Duitse Plopsa-park Holiday Park. Ondertussen zijn Momentum en Plopsa bezig met een tweede pretpark in Polen: Majaland Warschau, een investering van zo'n 30 miljoen euro.









