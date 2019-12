Walibi Holland

Video: Fright Nights-acteur verrast met huwelijksaanzoek in Walibi Holland

Een acteur van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland kreeg afgelopen najaar de verrassing van zijn leven. Danny Koobs (24) uit Enschede werd in oktober met een smoesje naar het attractiepark gelokt, zogenaamd omdat hij moest meespelen in een tv-commercial. Eenmaal ter plaatse wachtten ruim honderd vrienden, familieleden, collega's en kennissen hem op voor een flashmob.



Wat volgde was een muzikale tour door het pretpark, onder leiding van zijn vriend Remco van Dijk (24). Na een reeks liedjes en dansjes kwam de aap uit de mouw: Koobs werd midden in Walibi ten huwelijk gevraagd. Dat is te zien in een YouTube-video van ruim zestien minuten.





Het aanzoek vond buiten openingstijd plaats. Organisator Van Dijk was anderhalf jaar met het plan bezig. Hij bedacht de choreografie en zong zelf ook enkele liedjes in. Een paar halloweencollega's hadden zich speciaal voor de gelegenheid getransformeerd tot monsters. Eén van de nummers werd verzorgd door entertainers uit Attractiepark Slagharen, waar Koobs ook gewerkt heeft.

