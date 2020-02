Walibi Holland

Walibi Holland introduceert dit jaar een nieuwe mascotte

Walibi Holland kiest dit jaar voor een nieuwe mascotte. De bekende oranje kangoeroe ondergaat na negen jaar een metamorfose. Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Waarschijnlijk kunnen bezoekers de vernieuwde Walibi bij de start van het seizoen op zaterdag 4 april voor het eerst ontmoeten.



De huidige mascotte van het attractiepark stamt uit 2011. Toen investeerde parkeigenaar Compagnie des Alpes 15 miljoen euro in het lanceren van Walibi als een "nieuw Europees entertainmentmerk". De bekende kangoeroe kreeg een modern uiterlijk. Hij werd onderdeel van de rockband W.A.B, samen met jachtluipaard Haaz, gorilla Zenko en waternimf Fibi.





Het achtergrondverhaal draaide om muziek. De Walibi-popgroep ging de strijd aan met de rivaliserende band The SkunX, bestaand uit Walibi's tweelingbroer Squad, stier Loco en raaf Motiv. Compagnie des Alpes had hoge verwachtingen, maar het concept sloeg niet aan bij het grote publiek.



"We hebben een fout gemaakt, dat kan gebeuren", zei operationeel directeur François Fassier van Compagnie des Alpes daar enkele jaren geleden over. In de loop der jaren zijn de mascottes steeds verder naar de achtergrond verschoven. Shows werden geschrapt, bijfiguren verdwenen. De afgelopen jaren liet alleen Walibi zelf zich nog zien.



Nu ontwikkelt Walibi Holland - samen met de Belgische en Franse zusterparken Walibi Belgium en Walibi Rhône-Alpes - een volledig nieuwe mascotte. Het wordt vooralsnog één figuur, zonder vriendinnetje, vrienden of familieleden. "Walibi wordt een stuk schattiger", legt een voorlichtster uit. "Het past bij onze strategie om naast tieners en jongvolwassenen ook gezinnen met jonge kinderen enthousiast te maken voor een dagje Walibi." Het nieuwe uiterlijk wordt later onthuld.



Het Franse park Walibi Sud-Ouest is sinds 2015 geen eigendom meer van Compagnie des Alpes. Daar lopen nog de oude mascottes rond.



Walibi is, in tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden, geen wallaby, maar een kangoeroe. De naam komt van de eerste letters van de drie gemeentes waar Walibi Belgium zich bij de opening in 1975 bevond: Waver, Limal en Bierges. In 1977 zijn de drie gemeentes samengevoegd tot Waver. Omdat 'walibi' klinkt als de kangoeroesoort wallaby, werd destijds een kangoeroe als mascotte gekozen.





