Bellewaerde

Belgisch pretpark laat het sneeuwen in tropisch zwembad

In het nieuwe zwemparadijs van het Belgische pretpark Bellewaerde sneeuwt het deze kerstvakantie dagelijks. Dankzij een sneeuwmachine beleven bezoekers van het Bellewaerde Aquapark elke dag levensechte sneeuwbuien bij een omgevingstemperatuur van 34 graden.



Daarvoor kunnen ze ieder half uur terecht bij het Aqua Fort, een speelgedeelte met waterpistolen en een kantelende emmer. Naast de sneeuwbuien zijn er extra decoraties, lampjes en meet-and-greets. De watertemperatuur bedraagt 32 graden.





Het waterparadijs is tot en met zondag 5 januari dagelijks geopend, plus op woensdag 8 januari en van vrijdag 10 tot en met zondag 12 januari. Daarna blijft het complex enkele weken dicht.



Glijbanen

Bellewaerde Aquapark ging afgelopen zomer open. Er zijn acht waterglijbanen te vinden. De bouw kostte 17 miljoen euro. Het nieuwe seizoen van Bellewaerde zelf start op 4 april. Het attractiepark is onderdeel van de Franse groep Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.

