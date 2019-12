Efteling

Video: Efteling-attractie De Vliegende Hollander tot in detail nagebouwd

Een toegewijde gamer is 130 uur bezig geweest met het nabouwen van De Vliegende Hollander uit de Efteling. Dave Lancel van YouTube-kanaal Operateur maakte een bijna exacte kopie van de populaire waterachtbaan met behulp van pretparkspel Planet Coaster. In een YouTube-video laat hij het indrukwekkende eindresultaat zien.



"De Vliegende Hollander is de beste darkride die ik ken", staat in de beschrijving. "In combinatie met de ongelofelijk gedecoreerde wachtrij, het station en het exterieur zorgt dat voor een fantastische ervaring." Niet alleen de herkenbare buitenkant werd tot in de puntjes gekopieerd. De maker hield zich ook bezig met het interieur.





Lancel was ongeveer een jaar met het project bezig. Er waren meer dan 73.000 objecten voor nodig. Hij baseerde zich op foto's en video's van de Efteling-attractie. Eerder gebruikte Lancel het computerspel om de naastgelegen achtbaan Baron 1898 na te bouwen. Die creatie is ook te zien in de nieuwe simulatie.



Disneyland

Verder was de gamer eerder verantwoordelijk voor digitale remakes van Fenix uit Toverland, Taron uit Phantasialand en Big Thunder Mountain uit Disneyland Paris.

