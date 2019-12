Gezocht: ruiters en stuntmensen voor Efteling-show Raveleijn

Efteling

Altijd al gedroomd van een rol in een Efteling-show? Het Kaatsheuvelse attractiepark is op zoek naar talentvolle stuntmensen en ervaren ruiters voor de paardenvoorstelling Raveleijn. Er staan momenteel twee Engelstalige vacatures open: één voor 'stunt performer' en één voor 'vaulting rider', allebei voor 38 uur in de week.



De rollen worden ingevuld door Puy du Fou Nederland, een afdeling van het historische Franse themapark Puy du Fou. Dat is al sinds 2013 de producent van Raveleijn. "Je wordt getraind voor gevechten, stunts en duiken door onze specialisten", staat in de vacaturetekst.





Ruiters moeten niet alleen maximaal vijf keer per dag rondjes rijden en stunts uitvoeren op paarden. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het trainen en verzorgen van de dieren en het opruimen van de arena en de stallen.



Angst

Van de stuntmensen wordt verwacht dat ze "de choreografie respecteren zonder improvisatie". Daarbij horen ook acrobatische kunsten en stunts onder water. Verder helpen ze mee met het voorbereiden van de shows. "Je hebt geen angst voor hoogte, water of dieren", is één van de vereisten. Alle acteurs moeten in ieder geval Engels kunnen spreken. Kennis van de Franse taal is een pré.



Wie interesse heeft, kan een sollicitatiebrief, cv en video sturen naar pdfnl@puydufou.com. Raveleijn-acteurs krijgen een contract van tien maanden, vanaf 9 maart 2020. Tussen 9 en 16 maart vindt er een trainingssessie plaats in Frankrijk. De show zelf start weer op zaterdag 4 april, na een drie maanden durende winterstop.



Activisten

Dit jaar werd Raveleijn meer dan drie maanden lang niet opgevoerd vanwege een technisch defect. De mechanische draak in de arena was kapot. In april kwam Raveleijn nog in het nieuws toen de show stilgelegd moest worden na een protest van dierenactivisten.





