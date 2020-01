Walibi Holland

Nieuwe blikvanger bij entree Walibi Holland

Bij de ingang van Walibi Holland is deze winter een nieuwe blikvanger verschenen. Wie de entree van het pretpark nadert, komt voortaan langs een enorme houtsculptuur in de vorm van een peace-teken.



"Op die plek stond een boom die ziek was", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Walibi vond het zonde om de boom te kappen. "Daarom hebben we gekozen voor deze creatieve oplossing. Zo krijgt de boom een tweede leven."





De sculptuur staat rechts voor de ingang van het attractiepark, naast de brug richting vakantiepark Walibi Village. Walibi gaat op zaterdag 4 april weer open. Deze winter wordt het themagebied Speedzone opgeknapt.

