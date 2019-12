Zoo Zürich

Dierentuin schiet krokodil dood na bijten van verzorgster

Een Zwitserse dierentuin heeft een krokodil doodgeschoten na het bijten van een verzorgster. De medewerkster van Zoo Zürich zat minutenlang met haar hand vast in de bek van het dier. Collega's probeerden de krokodil eerst nog af te leiden. Toen dat niet lukte, is besloten om de krokodil af te maken.



Het incident vond maandag plaats toen de verzorgster het krokodillenverblijf probeerde schoon te maken. De politie doet nog onderzoek naar de precieze omstandigheden. Normaal gesproken kunnen de krokodillen niet bij de verzorgers tijdens werkzaamheden.





De vrouw ligt nog steeds in het ziekenhuis, waar ze geopereerd is. Volgens de directie maakt ze het naar omstandigheden goed. Haar hand kan waarschijnlijk worden gered.



Mannetje

De Filippijnse krokodil - een mannetje van vijftien kilo - was ongeveer anderhalve meter lang. Het beest woonde sinds 2007 in Zürich. Naar schatting leven in het wild nog minder dan tweehonderd exemplaren.

