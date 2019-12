Kermis

Nicolette van Dam promoot illegale Disney-figuren

Tv-presentatrice Nicolette van Dam is het gezicht van een winters evenement met nep-Disney-figuren. In de RAI Amsterdam vindt tot en met 5 januari Het Amsterdamse Winterparadijs plaats, met verschillende winterattracties en meet-and-greets. In reclamespotjes promoot de BN'er ontmoetingen met personages uit de Disney-film Frozen, die zonder toestemming van Disney gebruikt worden.



In één van de video's is Van Dam te zien bij actrices die de personages Elsa en Anna vertolken. Naast hen staat een mismaakte versie van sneeuwman Olaf. De organisatie doet nog een poging om te verbloemen dat het om ordinair jatwerk gaat, door de karakters op de officiële site 'IJskoningin' en 'Vrolijke Sneeuwpop' te noemen. Op socialmediakanalen van het evenement wordt de sneeuwman wel gewoon 'Olaf' genoemd.





Andere beelden tonen vrouwen die Disney-kostuums van Assepoester, Doornroosje, Belle en Ariël dragen. "Kom naar Het Amsterdamse Winterparadijs en ontmoet de prachtige prinsessen", staat in een Instagram-bericht.



Advocaten

Er zijn meerdere bedrijven in de Benelux die zich toeleggen op het verhuren van namaak-Disney-figuren. Daarmee zijn ze in overtreding. De afgelopen jaren stuurde Disney al vaker advocaten af op dergelijke firma's vanwege copyrightschending. Toch duiken dergelijke illegale Disney-poppen nog regelmatig op.



Laatst waren zelfgemaakte replica's van Mickey Mouse en Donald Duck nog van de partij in een Brabants outletcentrum. Na berichtgeving op Looopings is de entertainmentact stopgezet.



Kijkcijferflops

Nicolette van Dam werkte de afgelopen jaren als presentatrice voor SBS 6. Na een reeks kijkcijferflops bleek in september dat haar contract niet verlengd zou worden. Sindsdien legt de Amsterdammer zich toe op schnabbels op social media.

















