Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak voorlopig dicht vanwege technisch probleem

Efteling-bezoekers kunnen tijdens de kerstdagen geen ritje maken in de houten achtbaan Joris en de Draak. De populaire rollercoaster is tot nader order buiten gebruik vanwege een technisch probleem. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Sinds maandagavond staat de dubbele achtbaan stil. Daar komt voorlopig geen verandering in. "Er moet een onderdeel vervangen worden dat niet standaard op voorraad is", legt de voorlichter uit. "Op dit moment kunnen we niet inschatten hoeveel tijd de levering en vervanging in beslag gaat nemen."





De onverwachte sluiting komt op een onhandig moment, in de drukke kerstvakantie. "We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de attractie zo snel mogelijk weer open kan", besluit de woordvoerder. Op de online onderhoudskalender van het attractiepark staat bij Joris en de Draak nu "einddatum onbekend".



Spoedreparatie

Afgelopen zomer ging Joris en de Draak ook onaangekondigd dicht, toen vanwege een spoedreparatie. De grote vuurspuwende draak naast de achtbaan is eveneens al geruime tijd kapot. Die wordt echter niet meer gerepareerd.

