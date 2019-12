Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verrast 25 gezinnen met kerstpakket

Attractiepark Slagharen heeft deze week enkele tientallen gezinnen in Nederland verblijd met een kleine verrassing. Het Overijsselse pretpark vroeg personeelsleden onlangs wie volgens hen een extraatje zou verdienen. Naar aanleiding daarvan werden gisteren en vandaag op 25 adressen kerstpakketten bezorgd.



"Aan de vooravond van Kerstmis deelde ons team kerstpakketten uit aan personen die dit kleine gebaar verdienen, voorgesteld door onze medewerkers", laat een woordvoerster aan Looopings weten. De 25 adressen zijn gesitueerd in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.





In de pakketten zaten een kerstkleed, chocolademelk, popcorn en meer lekkernijen. "Voor ons draait de kerstgedachte om delen", aldus de voorlichtster. "We hebben heel mooie, oprechte en bijzondere reacties ontvangen."



Schaatsbaan

Slagharen is deze winter nog dagelijks geopend tot en met zondag 5 januari, met een nieuwe kerstshow, een schaatsbaan, een lichtjesparade en een avondspektakel met projecties, lasers, fonteinen en vuurwerk.





