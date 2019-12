Comics Station Antwerp

Nieuwe eigenaar onthult: op deze datum gaat Comics Station Antwerp weer open

Nu het Belgische pretpark Comics Station Antwerp gered is van een faillissement, kan het renoveren beginnen. Voorlopig blijft het overdekte attractiepark gesloten voor werkzaamheden. De nieuwe eigenaar, de Plopsa Group, heeft vandaag bekendgemaakt wanneer bezoekers weer welkom zijn.



Het verbouwen van het park gaat ruim drie maanden duren. Comics Station opent de deuren naar verwachting weer op zaterdag 4 april 2020, maar wel onder een andere naam. Die is nog niet bekendgemaakt. Enkele attracties worden aangepast. Ook voegt Plopsa figuren van moederbedrijf Studio 100 toe, vertelde Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof gisteren.





Abonnementhouders van Comics Station mogen hun abonnement vanwege de onaangekondigde sluiting langer gebruiken. De periode tussen 1 november 2019 en de vervaldatum van het abonnement kan vanaf 4 april 2020 opgenomen worden. Alle abonnees krijgen daarover binnenkort een e-mail met meer uitleg. Ze hoeven nu geen actie te ondernemen.



Ongebruikt

Wie nog een ongebruikt entreebewijs voor Comics Station heeft, kan contact opnemen met comicsstation@plopsa.be. In de loop van maart ontvangen ze dan nieuwe tickets die in de maanden april, mei en juni gebruikt kunnen worden. Op dit moment is het nog niet mogelijk om nieuwe toegangskaarten te kopen.



Abonnementhouders van Plopsa hebben geluk. Vanaf 4 april is de zogeheten Plopsa-FunCard ook geldig bij Comics Station, zonder bijbetaling.



Zeven parken

Dankzij de overname van het strippretpark bezit de Plopsa Group nu zeven verschillende pretparken: Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt en Comics Station Antwerp in België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland, Holiday Park in Duitsland en Majaland Kownaty in Polen.



Verder omvat de groep één waterpark - Plopsaqua in De Panne - en wordt er gewerkt aan twee nieuwe waterparken in België. Ook heeft Plopsa concrete plannen voor een dependance in Den Haag én voor een tweede park in Polen.

