Efteling promoot nieuwe achtbaan Max & Moritz met enorm reclamebord

Een groot reclamebord moet Efteling-bezoekers enthousiast maken voor de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz, die opengaat in het voorjaar van 2020. Bij de uitgang van het parkeerterrein is een gigantisch bord neergezet, zogenaamd bekliederd door de ongemanierde hoofdpersonages uit de attractie.



Max en Moritz zijn twee baldadige broers die hun Duitse dorp onveilig maken met hun kwajongensstreken. Dat uit zich in verfvlekken en graffiti met taalfouten. Eerder presenteerde de Efteling al bouwzeilen met een aankondiging voor een "stomme familieachtbaan". Ook op ontwerpen voor de attractie zijn veel bekladde muren te zien.





Het reclamebord op de parkeerplaats toont een nieuwe visual voor Max & Moritz, waarop ook Efteling-bewoner Langnek en uitkijktoren Pagode staan. De rollercoaster bestaat straks uit een blauwe en een groene baan, die door elkaar heen zullen lopen. De attractie wordt gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides.



Stationsgebouw

Op dit moment staan de steunpilaren voor de achtbaan al overeind. Ook een groot deel van het stationsgebouw is al af. De baandelen zelf ontbreken nog. Afgelopen week werd op de bouwplaats het hoogste punt bereikt.





