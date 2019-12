Comics Station Antwerp

Verlieslijdend pretpark Comics Station wordt toch overgenomen door Plopsa

De Belgische Plopsa Group gaat het verlieslijdende pretpark Comics Station Antwerp tóch overnemen. Het overdekte attractiepark in treinstation Antwerpen-Centraal dreigde failliet te gaan door tegenvallende bezoekersaantallen en financiële problemen. Door de verkoop kan een faillissement afgewend worden.



Looopings kon in juni al melden dat Plopsa aasde op het pretpark. Enkele maanden later liet Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof weten dat hij geen interesse meer had. Er zouden te weinig mogelijkheden zijn door de kleine ruimte. "En het uitbreiden van de capaciteit zou een te grote investering vergen", luidde de uitleg toen.





Vandaag blijkt dat Plopsa wel degelijk de nieuwe eigenaar van het park wordt. "Je zou dit niet moeten zien als een reguliere verkoop, maar als een symbolische overname om een faillissement te voorkomen", zegt Van den Kerkhof nu. Maar hij had toch geen interesse meer? "Het park dreigde failliet te gaan, dat brengt natuurlijk een andere onderhandelingspositie met zich mee. We wilden de mensen van Comics Station ook niet in de kou laten staan."



Smurfen

Plopsa gaat de komende jaren zo'n 5 miljoen euro investeren in vernieuwingen en aanpassingen. Comics Station blijft in het teken staan van Belgische stripfiguren: Suske en Wiske, Jommeke, De Kiekeboes en Urbanus. De overeenkomst met Standaard Uitgeverij wordt verlengd. Wel neemt men hoogstwaarschijnlijk afscheid van De Smurfen. Over Lucky Luke is nog geen beslissing genomen.



Ook voegt Plopsa enkele Studio 100-karakters toe aan het park. "Sowieso Bumba en Maya de Bij", aldus Van den Kerkhof. Clown Bumba krijgt een dagelijkse show.



Solide toekomst

De huidige aandeelhouders van Comics Station, geopend in 2017, zijn Standaard Uitgeverij en de investeringsmaatschappijen PMV en Vermec. "We zijn ervan overtuigd dat we met de expertise van de Plopsa Group een goede optie genomen hebben op de uitbouw van een solide verdere toekomst van Comics Station Antwerp", laten zij weten in een gezamenlijke persverklaring.



Op dit moment is Comics Station al weken gesloten. Dat zal voorlopig ook zo blijven. Het is de bedoeling om de poorten in de voorjaarsvakantie weer te openen, onder een andere naam. "We denken met onze ervaring te kunnen werken aan een efficiëntere kostenstructuur en de bezoekersaantallen te verhogen", laat Van den Kerkhof optekenen in een persbericht.









