Disneyland Paris

Ruim een half jaar geen Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen meer dan een half jaar lang geen ritje maken in Buzz Lightyear Laser Blast. De populaire Toy Story-attractie is vanaf vandaag gesloten voor een ingrijpende renovatie. Die gaat naar verwachting duren tot eind juli. Voor de ingang zijn groene schuttingen neergezet.



De schuttingen lopen door tot het naastgelegen fastfoodrestaurant Café Hyperion, dat de komende weken ook gesloten is. Disney heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies gaat gebeuren met Buzz Lightyear Laser Blast. Wel is duidelijk dat het gaat om de grootste opknapbeurt sinds de opening van de attractie in 2006.





ZIE OOK: Grootste snackrestaurant Disneyland Paris gaat een maand dicht



De interactieve darkride in themagebied Discoveryland kampt al jaren met beschadigde karretjes, kapotte effecten en ander achterstallig onderhoud. Enkele jaren geleden werd het gebouw getroffen door een lekkage.



Zekerheid

Dat de attractie begin augustus weer operationeel is, mag geen zekerheid genoemd worden. Onderhoudsbeurten in Disneyland Paris lopen regelmatig maanden uit.













ZIE OOK: Enorme lekkage in attractie Disneyland Paris door noodweer