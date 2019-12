Aquapark Reda

Pools zwembad presenteert eerste draaiende waterglijbaan van Europa

In een Pools waterpark is Europa's eerste draaiende glijbaan gebouwd. Bezoekers van zwemparadijs Aquapark Reda, gelegen bij de Noord-Poolse stad Gdansk, kunnen binnenkort de AquaSpinner proberen: een combinatie van een reuzenrad en een waterglijbaan.



Ze nemen plaats in een band van vier personen die heen en weer glijdt door een draaiende brij van buizen. Vanwege de beperkte capaciteit geldt er een meerprijs van 4 Poolse zloty, ongeveer 1 euro. Een ritje duurt ongeveer negentig seconden. Inzittenden leggen in totaal 188 meter af.





Het rad maakt twee rotaties per minuut. YouTube-kanaal Tuberides mocht de toevoeging alvast uitproberen. "Dankzij de rotatie is de beleving totaal anders dan welke andere waterglijbaan ter wereld dan ook", staat in de beschrijving. "De video geeft eigenlijk geen goed beeld."



Gerstlauer

Voor de nieuwe attractie van het type slidewheel werkten de fabrikanten Wiegand en Gerstlauer met elkaar samen. Eerder opende al een exemplaar in China. De variant in Polen is de tweede ter wereld. Op dit moment bevindt de glijbaan zich nog in de testfase. De exacte openingsdatum is nog niet bekend.

