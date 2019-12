Plopsaland De Panne

Dochter van Gert Verhulst neemt Samson-shows Plopsaland over

Samson & Gert hebben afgelopen zomer afscheid genomen van Plopsaland, maar de pratende hond zal ook in 2020 gewoon te zien zijn in het pretpark. Hij krijgt een nieuw baasje. Dat wordt Marie Verhulst, de 24-jarige dochter van Gert. In augustus staat de zomershow van Samson & Marie op de planken in het Proximus Theater.



Dat bevestigt een Plopsa-woordvoerder aan Looopings. Marie Verhulst zet daarmee een jarenlange traditie voort. Haar vader trad sinds 2000 elke zomer op in Plopsaland. Hij gaf de afgelopen decennia maar liefst 1493 shows in het attractiepark. In augustus vond de laatste voorstelling plaats.





Of bekende personages als de Burgemeester, Alberto Vermicelli en Eugène Van Leemhuyzen in de toekomst ook van de partij zullen zijn, is nog niet bekendgemaakt. De komende maanden zijn Samson & Gert nog te zien met een afscheidsshow in het Studio 100 Pop-Up Theater in de Belgische plaats Puurs. In de voorstelling wordt Marie geïntroduceerd als nieuw baasje.



Ghost Rockers

Marie Verhulst speelde eerder in de Studio 100-reeks Ghost Rockers. Ze was al regelmatig te gast in Plopsaland voor optredens en meet-and-greets.



De huidige stem van Samson is die van acteur Dirk Bosschaert, ook bekend als Berend Brokkenpap uit de serie Piet Piraat.

