Vijftig minuten wachten voor glijbanen in nieuw waterpark Rulantica

De kerstdrukte zorgt voor lange rijen in Rulantica, het nieuwe waterparadijs van Europa-Park. Vanmiddag staan bezoekers maar liefst vijftig minuten in de rij voor sommige glijbanen in het zwembad. Dat blijkt uit de actuele wachttijden van Rulantica, die sinds kort te vinden zijn in de officiële Europa-Park-app én via looopings.nl/wachten.



De bandenglijbanen Svalgur Rytt en Vinter Rytt kennen een wachttijd van vijftig minuten. Bij bijna alle andere waterattracties in het complex moeten bezoekers dertig minuten geduld hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor de duellerende bandenglijbanen Hugin en Munin, de freefall slides Dugdrob en Vildfål en de trechterglijbaan Stormvind.





Ook lazy river Snorri's Saga kent vandaag een wachttijd van een half uur. Alleen bij het golfslagbad en de wildwaterbaan Vildstrøm staan geen rijen.



Gesloten

Rulantica werd eind november officieel geopend. De afgelopen weken was het opvallend rustig. Tijdens de kerstvakantie weten bezoekers het waterpark wél te vinden. Voor veel dagen zijn alle dagtickets al uitverkocht. Op 24 en 25 december blijft Rulantica gesloten.

