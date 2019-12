Disneyland Paris

Brabants outletcentrum zet nep-Disney-figuren in

Bezoekers van een outletcentrum in de Brabantse stad Roosendaal kunnen tijdens de kerstvakantie illegale Disney-figuren ontmoeten. Designer Outlet Roosendaal, onderdeel van de Britse keten McArthurGlen, laat nep-Disney-karakters rondlopen. Dat is te zien op foto's die het winkelcentrum op Facebook heeft gezet.



Op één afbeelding poseren namaakversies van Mickey en Minnie Mouse in rode kerstoutfits op straat. Een andere foto toont een jonge bezoeker samen met poppen die Donald en Katrien Duck moeten voorstellen. Er is onmisbaar sprake van copyrightschending.





Disneyland Paris en moederbedrijf The Walt Disney Company zijn daar gewoonlijk niet van gediend. In het verleden werden herhaaldelijk juridische stappen ondernomen tegen partijen die zonder toestemming geld verdienen over de rug van Disney.



Verwijderd

Looopings heeft Designer Outlet Roosendaal om een reactie gevraagd, maar men wil niet inhoudelijk reageren. Het management neemt zelf geen verantwoordelijkheid voor de keuze om de Disney-figuren in te huren. De marketingafdeling wijst naar het bedrijf dat de pakken levert. Toch zijn de bewuste foto's inmiddels verwijderd van de officiële Facebook-pagina van het winkelcentrum.



Disneyland Paris doet zelf geen mededelingen over lopende juridische zaken. Het is niet duidelijk of de Disney-karakters nog zullen terugkeren naar Designer Outlet Roosendaal.





