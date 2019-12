Disneyland Paris

Oeps: Disneyland Paris zet verdwenen show op nieuwe folder

Disneyland Paris heeft een foutje gemaakt bij het ontwerpen van een nieuwe folder. Op het entertainmentprogramma dat bezoekers deze week uitgereikt krijgen, staat per ongeluk een show die al een jaar niet meer te zien is. Het gaat om het avondspektakel Goofy's Incredible Christmas.



Goofy's Incredible Christmas werd in 2017 en 2018 opgevoerd op het podium voor The Twilight Zone Tower of Terror in het Walt Disney Studios Park. De productie bestond uit acteurs, vuurwerk en videoprojecties. Goofy speelde de hoofdrol.





Dit jaar ontbreekt de voorstelling. Toch prijkt een concept van de show op de voorzijde van de folder, die geldig is tot en met maandag 30 december. Kennelijk heeft iemand per abuis een ontwerp van vorig jaar geselecteerd.



Parade

Het kerstseizoen van Disneyland Paris duurt nog tot en met maandag 6 januari, met een parade en vijf verschillende kerstshows.





